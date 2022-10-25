Во сколько бой Ломаченко — Ортис 30 октября: когда время начала боя по Мск

Утром 30 октября на арене «Hulu Theater at Madison Square Garden» в Нью-Йорке, США пройдет 12-раундовый бой в легком весе между Василием Ломаченко и Джамейном Ортисом. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental.

Василий Ломаченко — украинский боксер (легкий вес). На протяжении 9 лет он является профессиональным боксером, за это время в его активе 16 побед и 2 поражения. Ранее Ломаченко являлся чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе. Крайняя схватка спортсмена состоялась 11 декабря прошлого года против Ричарда Коми. В этом бою Василий Ломаченко одержал победу единогласным решением судей.

Джамейн Ортис — американский боксер, выступающий в легком весе. В течение 6 лет выходит на ринг как профессиональный боксер, а на сегодняшний день в его активе 16 побед и 1 ничья. Предыдущий бой спортсмена был проведен 21 мая этого года в схватке с Джамелом Херрингом. Джамейн Ортис одержал победу единогласным решением судей.

Во сколько бой Ломаченко – Ортис