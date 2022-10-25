Где смотреть бой Ломаченко — Ортис: во сколько прямая трансляция 30 октября
В воскресенье 30 октября пройдет 12-раундовый бой в легком весе между Василием Ломаченко и Джамейном Ортисом, который состоится на арене «Hulu Theater at Madison Square Garden» в Нью-Йорке, США. Бойцы сразятся за титул чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental.
Василий Ломаченко — украинский боксер (легкий вес). Свою профессиональную карьеру боксера он начал в 2013 году, за это время в активе спортсмена 16 побед и 2 поражения. Ранее Ломаченко являлся чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе. Его крайняя схватка состоялась 11 декабря прошлого года против Ричарда Коми. В этом бою Василий Ломаченко одержал победу единогласным решением судей.
Джамейн Ортис — американский боксер, выступающий в легком весе. В течение 6 лет выходит на ринг как профессиональный боксер, а на сегодняшний день в его активе 16 побед и 1 ничья. Предыдущий бой спортсмена был проведен 21 мая этого года, его противником был Джамел Херринг. В этой схватке Джамейн Ортис одержал победу единогласным решением судей.
Во сколько смотреть бой Ломаченко – Ортис
- начало бойцовского вечера в 04:00 по мск
- трансляция будет доступна на ESPN+
- на FITE.TV
- в России официально не покажут трансляцию
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