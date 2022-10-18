Где смотреть MMA Series 58 Абдулхаликов — Атилио, Тарасов — Асланов: во сколько прямая трансляция 19 октября
19 октября в Москве пройдет 58 турнир российской лиги ММА Серия 58: Fighters Mansion. В главном бое вечера встретятся Шамиль Абдулхаликов и Рафаэлть Атилио.
В со-главном событии вечера пройдет бой известного блогера-бойца поп-мма Артема Тарасова и Фуада Асланова.
Где смотреть ММА Серия 58 Абдулхаликов — Атилио, Тарасов — Асланов
- трансляция будет доступна на Okko
- время начала в 19:00
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