Где смотреть MMA Series 58 Абдулхаликов — Атилио, Тарасов — Асланов: во сколько прямая трансляция 19 октября

19 октября в Москве пройдет 58 турнир российской лиги ММА Серия 58: Fighters Mansion. В главном бое вечера встретятся Шамиль Абдулхаликов и Рафаэлть Атилио.

В со-главном событии вечера пройдет бой известного блогера-бойца поп-мма Артема Тарасова и Фуада Асланова.

Где смотреть ММА Серия 58 Абдулхаликов — Атилио, Тарасов — Асланов