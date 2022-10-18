Где смотреть Brave CF 63 Нурдиев vs Бандель: кард, во сколько прямая трансляция 19 октября

В среду 19 октября 2022 пройдет турнир Brave CF 63, в Бахрейне. Турнир будет состоять из трёх событий, которые пройдут во второй половине октября. На турнире Brave CF 63 пройдут сразу 2 титульных боя.

В главном бое дня встретятся австриец Исмаил Наурдиев (22–5) с Марчином Банделом (20–7) из Польши за вакантный титул в полусреднем весе.

В со-главном событии вечера пройдет первая защита титула в легчайшем весе от канадца Брэда Катоны (14–2). Он встретится с Гамзатом Магомедовым (8–1) из Бахрейна.

Где смотреть Brave CF 63 Нурдиев vs Бандел