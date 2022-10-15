UFC Fight Night 212: Грассо против Арауджо, Свонсон – Мартинес и другие бои

В ночь с 14 на 15 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир 212.

В главном событии турнира подерутся представительницы женского наилегчайшего веса Алекса Грассо (14-3) и Вивиан Арауджо (11-3).

В со-главном поединке встретятся Каб Свонсон (28-12) и Джонатан Мартинес (15-4).

Другие бои:

Джордан Райт (12-4) — Дуско Тодорович (10-3);

Миша Циркунов (15-8) — Алонзо Менифилд (12-3);

Мана Мартинес (11-4) — Брендон Дэвис (17-9).

UFC Fight Night 212 начнется в 23:00 по московскому времени, основной кард стартует в 02:00. Трансляция будет доступна на телеканала «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также по подписке на UFC Fight Pass.

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