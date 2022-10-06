Где смотреть бой Аскаров — Ройвел на UFC Fight Night 212: во сколько прямая трансляция 16 октября по Мск

Ночью 16 октября на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США будет проведен турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 212. В одном из событий пройдет схватка в наилегчайшем весе между Аскаром Аскаровым и Брэндоном Ройвалом.

Аскар Аскаров — российский боец смешанного стиля (наилегчайший вес). С 2013 года является профессиональным бойцом, а сейчас на его счету 14 побед, 1 проигрыш и 1 ничья. На данный момент он занимает 4 строчку рейтинга UFC в наилегчайшем весе. Крайняя схватка бойца состоялась 26 марта этого года, его противником был Кай Кара-Франс. В этом бою Аскаров потерпел поражение единогласным решением судей.

Брэндон Ройвал — американский боец смешанных единоборств (наилегчайший вес). Свою карьеру профессионального бойца начал 10 лет назад, а на сегодняшний день в его активе 14 побед и 6 поражений. Сейчас Ройвал находится на 5 строчке рейтинга UFC в наилегчайшем весе. Предыдущий бой спортсмена состоялся 7 мая этого года в схватке с Мэттом Шнеллом. В этом бою Брэндон Ройвал одержал победу болевым приемом.

Где смотреть бой Аскаров – Ройвал, во сколько начало прямой трансляции