Кард UFC Fight Night 212 Аскаров — Ройвел, кто дерется 16 октября, весь список бойцов

Теги UFC Каб Суонсон Нил Магни UFC Fight Night Аскар Аскаров UFC Apex Бокс/MMA/UFC

Ночью 16 октября состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 212. Он будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном бою пройдет схватка в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивиан Арауджо.

Кард UFC FN 212:

  • Алекса Грассо vs Вивиан Арауджо
  • Каб Свонсон vs Джонатан Мартинез
  • Аскар Аскаров vs Брендон Ройвал
  • Душко Тодорович vs Джордан Райт
  • Нил Мэгни vs Даниель Родригез
  • Миша Циркунов vs Алонзо Менифилд
  • Мана Мартинес vs Брэндон Дэвис
  • Ник Максимов vs Джейкоб Малкун
  • Рафаэль Ассунсао vs Виктор Генри
  • Пьера Родригес vs Сэм Хьюз
  • Сиджей Вергара vs Татсуро Таира
  • Майк Джексон vs Пит Родригез

Где смотреть UFC FN 212, во сколько начало прямой трансляции

  • начало в 00:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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