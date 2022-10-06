Кард UFC Fight Night 212 Аскаров — Ройвел, кто дерется 16 октября, весь список бойцов
Ночью 16 октября состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 212. Он будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном бою пройдет схватка в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивиан Арауджо.
Кард UFC FN 212:
- Алекса Грассо vs Вивиан Арауджо
- Каб Свонсон vs Джонатан Мартинез
- Аскар Аскаров vs Брендон Ройвал
- Душко Тодорович vs Джордан Райт
- Нил Мэгни vs Даниель Родригез
- Миша Циркунов vs Алонзо Менифилд
- Мана Мартинес vs Брэндон Дэвис
- Ник Максимов vs Джейкоб Малкун
- Рафаэль Ассунсао vs Виктор Генри
- Пьера Родригес vs Сэм Хьюз
- Сиджей Вергара vs Татсуро Таира
- Майк Джексон vs Пит Родригез
Где смотреть UFC FN 212, во сколько начало прямой трансляции
- начало в 00:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
Комментарии