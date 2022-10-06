Кард UFC Fight Night 212 Аскаров — Ройвел, кто дерется 16 октября, весь список бойцов

Ночью 16 октября состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 212. Он будет проведен на арене «UFC APEX» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. В главном бою пройдет схватка в наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Вивиан Арауджо.

Кард UFC FN 212:

Алекса Грассо vs Вивиан Арауджо

Каб Свонсон vs Джонатан Мартинез

Аскар Аскаров vs Брендон Ройвал

Душко Тодорович vs Джордан Райт

Нил Мэгни vs Даниель Родригез

Миша Циркунов vs Алонзо Менифилд

Мана Мартинес vs Брэндон Дэвис

Ник Максимов vs Джейкоб Малкун

Рафаэль Ассунсао vs Виктор Генри

Пьера Родригес vs Сэм Хьюз

Сиджей Вергара vs Татсуро Таира

Майк Джексон vs Пит Родригез

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