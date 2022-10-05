Прогноз на бой Магомед Исмаилов — Александр Илич на Pravda Boxing: коэффициенты, кто победит 7 октября

7 октября в Москве пройдет турнир боксерского промоушена Pravda FC, где в главном поединке Магомед Исмаилов подерется против серба Александра Илича.

Коэффициенты Исмаилов — Илич

Если бы это было ММА, — без вопросов Исмаилов мог бы быть таким же фаворитом, как сейчас в боксерском противостоянии. Но в бою без борьбы, довольно низкорослый (по сравнению с Иличем) Мага, ну не может быть настолько низок в котировках.

Илич — ударник, как показывают бои в KWS, — достаточно выносливый, чего не сказать о Маге. Чтобы добраться до бойца с длинными рычагами (разница 15 см в росте), нужно постоянно перемещаться: сближаться и разрывать дистанцию — долго ли Исмаилов сможет держать высокий темп? Первый раунд россиянин заберет — 99%, но дальше будет только тяжелее. Годы все же идут, к сожалению.

Илич не создает впечатление человека, который может выйти чисто ради «чека», поэтому можно, как говорится, поймать кэф. Разницы в росте станет решающим фактором в этом бою.

Прогноз на бой Исмаилов — Илич: победа Илича.