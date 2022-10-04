Где смотреть бой Исмаилов — Илич: во сколько время начала прямой трансляции 7 октября по Мск

7 октября в Москве состоится очередной турнир боксерского промоушена Pravda FC, где в главном поединке Магомед Исмаилов подерется против серба Александра Илича.

Исмаилов более известен своими выступлениями в ММА, однако на боксерском поприще он тоже уже не новичок. 26 февраля Магомед одержал победу единогласным решением судей над нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Что касается смешанных единоборств, то в последнем бою он уступил техническим нокаутом в третьем раунде Владимиру Минееву. Всего на счету Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья (с Минеевым).

Серб Илич ранее не был знаком российской публике, пока сенсационно не нокаутировал Александра Шлеменко в рамках RCC 12. Ранее он выступал в польском популярном промоушене KSW, где его карьера складывалась не лучшим образом: две победы и два поражения. Всего на счету Илича 14 побед и пять поражений.

Где смотреть бой Исмаилов – Илич на Pravda FC