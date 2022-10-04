Где смотреть бой Оверим — Хари Glory Collision 4: когда, во сколько прямая трансляция 8 октября по Мск

Вечером 8 октября состоится турнир по кикбоксингу Glory Collision 4, который будет проведен на стадионе «GelreDome», город Арнем, (Нидерланды). В главном бою пройдет схватка в тяжелой весовой категории между Бадром Хари и Алистаром Оверимом.

Бадр Хари – голландский кикбоксер (тяжелый вес). Свою профессиональную карьеру кикбоксера начал в 2000 году, а на данный момент в его активе 106 побед, 16 поражений и 2 ничьи. Крайняя схватка спортсмена состоялась 19 марта этого года, его противником был Аркадиуш Вржосек. Данный бой не был засчитан.

Алистар Оверим — нидерландский боец ММА, кикбоксер, выступающий в тяжелом весе. С 1999 года является профессиональным бойцом, сейчас в его рекорде по кикбоксингу 10 побед и 4 проигрыша. Предыдущий бой Оверима состоялся 6 февраля прошлого года в схватке с Александром Волковым. В этом бою Алистар потерпел поражение техническим нокаутом.

Где смотреть бой Оверим – Хадри, во сколько начало прямой трансляции