Уайлдер – о будущем после бокса: «Мне всегда нравилось мотивировать людей»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что может заняться творчеством или бизнесом после ухода из спорта.

«Когда все закончится, я буду заниматься многими другими вещами, к которым у меня всегда была страсть. Музыкой, инвестициями.

Мне всегда нравилось мотивировать людей. Величие живет внутри тебя, оно не зависит от мыслей и мнения других людей», – сказал боксер.

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