Где смотреть Brave CF 30 и Octagon 34 Магомедов — Куанышбаев: кард, во сколько прямая трансляция 30 сентября

Теги MMA Brave Combat Federation Бокс/MMA/UFC

30 сентября в Казахстане состоится крупный совместный турнир двух организаций – Brave CF 62 и Octagon 34. В главном бою вечера встретятся два чемпиона этих лиг в полусреднем весе – Магомед Магомедов (Россия) и Бауыржан Куанышбаев (Казахстан).

Кард Brave CF 62 и Octagon 34

  • Магомед Магомедов – Бауыржан Куанышбаев
  • Ильяр Асханов – Омар Соломонов
  • Санжарбек Эркинов – Анзор Абдулхожаев
  • Камил Магомедов – Ахмед Шерваниев
  • Олжас Эскараев – Роландо Ди

Где смотреть Brave CF 62 и Octagon 34

  • Прямая трансляция турнира эксклюзивно пройдет на Okko
  • Начало эфира в 17:00 по московскому времени.

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