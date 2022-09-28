Где смотреть Brave CF 30 и Octagon 34 Магомедов — Куанышбаев: кард, во сколько прямая трансляция 30 сентября

30 сентября в Казахстане состоится крупный совместный турнир двух организаций – Brave CF 62 и Octagon 34. В главном бою вечера встретятся два чемпиона этих лиг в полусреднем весе – Магомед Магомедов (Россия) и Бауыржан Куанышбаев (Казахстан).

Кард Brave CF 62 и Octagon 34

Магомед Магомедов – Бауыржан Куанышбаев

Ильяр Асханов – Омар Соломонов

Санжарбек Эркинов – Анзор Абдулхожаев

Камил Магомедов – Ахмед Шерваниев

Олжас Эскараев – Роландо Ди

Где смотреть Brave CF 62 и Octagon 34