Где смотреть Brave CF 30 и Octagon 34 Магомедов — Куанышбаев: кард, во сколько прямая трансляция 30 сентября

30 сентября в Казахстане состоится крупный совместный турнир двух организаций – Brave CF 62 и Octagon 34. В главном бою вечера встретятся два чемпиона этих лиг в полусреднем весе – Магомед Магомедов (Россия) и Бауыржан Куанышбаев (Казахстан).
Кард Brave CF 62 и Octagon 34
- Магомед Магомедов – Бауыржан Куанышбаев
- Ильяр Асханов – Омар Соломонов
- Санжарбек Эркинов – Анзор Абдулхожаев
- Камил Магомедов – Ахмед Шерваниев
- Олжас Эскараев – Роландо Ди
Где смотреть Brave CF 62 и Octagon 34
- Прямая трансляция турнира эксклюзивно пройдет на Okko.
- Начало эфира в 17:00 по московскому времени.