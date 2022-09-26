Где смотреть Bellator 286 Фрейре — Борикс: когда, во сколько, время начала трансляции 2 октября

Утром 2 октября 2022 года пройдет турнир по смешанным единоборствам Bellator 286, который будет проведен на арене «Long Beach Convention & Entertainment Center» в Лонг-Бич, штат Калифорния (США). В титульном бою пройдет схватка в полулегком весе между Патрисио Фрейре и Адамом Бориксом. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона Bellator.

Патрисио Фрейре — бразильский боец смешанных единоборств (полулегкий вес). С 2004 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, на сегодняшний день в его активе 33 победы и 5 проигрышей. Фрейре является действующим чемпионом Bellator в полулегком весе. Его предыдущая схватка состоялась 15 апреля этого года против Эйджея Макки. В этом бою Патрисио одержал победу единогласным решением судей.

Адам Борикс — венгерский боец смешанного стиля (полулегкий вес). На протяжении 8 лет является профессиональным бойцом, а сейчас на его счету 18 побед и всего 1 поражение. Борикс занимает 2 строчку рейтинга Bellator в полулегкой весовой категории. Крайний бой спортсмена был проведен 12 марта этого года против Мадса Бернелла. В этой схватке Адам одержал победу единогласным решением судей.

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