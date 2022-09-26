Кард SFC 5 Шлеменко — Соуза: кто дерется 30 сентября, весь список бойцов

30 сентября в Омске, СК «Красная звезда» будет проведен турнир по смешанным единоборствам SFC 5. В главном бою пройдет схватка в среднем весе между Александром Шлеменко и Клебером Соузой.
Кард SFC 5:
- Александр Шлеменко vs Клебер Соуза
- Александр Осетров vs Бруно Роверс
- Абдулмуталип Гайирбегов vs Арсен Нерсесян
- Юлия Островерхова vs Анастасия Феофанова
- Александр Подмарев vs Махмуд Тантави
- Руслан Чобанов vs Денис Черкасов
- Вячеслав Птицын vs Акбар Абдуллаев
- Александр Матросов vs Ибрат Абдумухитов
- Никита Балтабаев vs Мусо Вистокамадов
- Станислав Набоян vs Евгений Доможиров
- Андрей Пуляев vs Александр Куршинский
- Илья Мельников vs Рамиз Гасанов
- Владимир Зызин vs Алексей Галицкий
Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции
- начало в 18:00 по мск
- прямая трансляция пройдет на официальном YouTube-канале Шлеменко https://www.youtube.com/user/mma205st