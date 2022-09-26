Кард SFC 5 Шлеменко — Соуза: кто дерется 30 сентября, весь список бойцов

Теги Александр Шлеменко Shlemenko Fighting Championship Бокс/MMA/UFC

30 сентября в Омске, СК «Красная звезда» будет проведен турнир по смешанным единоборствам SFC 5. В главном бою пройдет схватка в среднем весе между Александром Шлеменко и Клебером Соузой.

Кард SFC 5:

  • Александр Шлеменко vs Клебер Соуза
  • Александр Осетров vs Бруно Роверс
  • Абдулмуталип Гайирбегов vs Арсен Нерсесян
  • Юлия Островерхова vs Анастасия Феофанова
  • Александр Подмарев vs Махмуд Тантави
  • Руслан Чобанов vs Денис Черкасов
  • Вячеслав Птицын vs Акбар Абдуллаев
  • Александр Матросов vs Ибрат Абдумухитов
  • Никита Балтабаев vs Мусо Вистокамадов
  • Станислав Набоян vs Евгений Доможиров
  • Андрей Пуляев vs Александр Куршинский
  • Илья Мельников vs Рамиз Гасанов
  • Владимир Зызин vs Алексей Галицкий

Где смотреть турнир, во сколько начало прямой трансляции

  • начало в 18:00 по мск
  • прямая трансляция пройдет на официальном YouTube-канале Шлеменко https://www.youtube.com/user/mma205st

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные