Кард SFC 5 Шлеменко — Соуза: кто дерется 30 сентября, весь список бойцов

30 сентября в Омске, СК «Красная звезда» будет проведен турнир по смешанным единоборствам SFC 5. В главном бою пройдет схватка в среднем весе между Александром Шлеменко и Клебером Соузой.

Кард SFC 5:

Александр Шлеменко vs Клебер Соуза

Александр Осетров vs Бруно Роверс

Абдулмуталип Гайирбегов vs Арсен Нерсесян

Юлия Островерхова vs Анастасия Феофанова

Александр Подмарев vs Махмуд Тантави

Руслан Чобанов vs Денис Черкасов

Вячеслав Птицын vs Акбар Абдуллаев

Александр Матросов vs Ибрат Абдумухитов

Никита Балтабаев vs Мусо Вистокамадов

Станислав Набоян vs Евгений Доможиров

Андрей Пуляев vs Александр Куршинский

Илья Мельников vs Рамиз Гасанов

Владимир Зызин vs Алексей Галицкий

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