Кард АСА 145 Абдулаев — Слипенко, Ганчаров — Джонсон: кто дерется 23 сентября, весь список бойцов

Теги ACA Тони Джонсон Виталий Слипенко Бокс/MMA/UFC

Вечером 23 сентября состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 145, который будет проведен в Санкт-Петербурге, Россия. В главном бою пройдет схватка в полусреднем весе между Мурадом Абдулаевым и Виталием Слипенко.

Кард АСА 145:

  • Мурад Абдулаев vs Виталий Слипенко
  • Евгений Гончаров vs Тони Джонсон
  • Георгий Кичигин vs Сиро Родригес
  • Муса Хаманаев vs Сергей Клюев
  • Чарльз Энрике vs Александр Подлесный
  • Никита Чистяков vs Франсиско Мачиель
  • Клеверсон Силва vs Турбан Тайгибов
  • Арен Акопян vs Калымбек Алтымыш
  • Евгений Ерохин vs Эльмар Гасанов
  • Юрий Вирчаков vs Русимар Пальярес

Где смотреть АСА 145, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 19:20 по мск

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