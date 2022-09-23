Кард АСА 145 Абдулаев — Слипенко, Ганчаров — Джонсон: кто дерется 23 сентября, весь список бойцов

Вечером 23 сентября состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 145, который будет проведен в Санкт-Петербурге, Россия. В главном бою пройдет схватка в полусреднем весе между Мурадом Абдулаевым и Виталием Слипенко.

Кард АСА 145:

Мурад Абдулаев vs Виталий Слипенко

Евгений Гончаров vs Тони Джонсон

Георгий Кичигин vs Сиро Родригес

Муса Хаманаев vs Сергей Клюев

Чарльз Энрике vs Александр Подлесный

Никита Чистяков vs Франсиско Мачиель

Клеверсон Силва vs Турбан Тайгибов

Арен Акопян vs Калымбек Алтымыш

Евгений Ерохин vs Эльмар Гасанов

Юрий Вирчаков vs Русимар Пальярес

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