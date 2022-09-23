Кард АСА 145 Абдулаев — Слипенко, Ганчаров — Джонсон: кто дерется 23 сентября, весь список бойцов

Вечером 23 сентября состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 145, который будет проведен в Санкт-Петербурге, Россия. В главном бою пройдет схватка в полусреднем весе между Мурадом Абдулаевым и Виталием Слипенко.
Кард АСА 145:
- Мурад Абдулаев vs Виталий Слипенко
- Евгений Гончаров vs Тони Джонсон
- Георгий Кичигин vs Сиро Родригес
- Муса Хаманаев vs Сергей Клюев
- Чарльз Энрике vs Александр Подлесный
- Никита Чистяков vs Франсиско Мачиель
- Клеверсон Силва vs Турбан Тайгибов
- Арен Акопян vs Калымбек Алтымыш
- Евгений Ерохин vs Эльмар Гасанов
- Юрий Вирчаков vs Русимар Пальярес
Где смотреть АСА 145, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 19:20 по мск