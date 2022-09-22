Где смотреть Top Dog 16 Атос — Погодин: когда, во сколько начало прямой трансляции 24 сентября

24 сентября в Сочи на территории игорной зоны «Красная поляна» состоится турнир TOP DOG FC 16. В главном бою вечера чемпион организации в полусреднем весе Денис Погодин проведёт первую защиту титула против претендента из Казахстана Адилжана «Адоса» Сандибекова. Для Погодина, идущего на серии из трёх досрочных побед, это будет первая защита титула. Для Адоса (четыре победы, одна ничья, одно поражение) этот бой станет первым пятираундовым в карьере.

В со-главном бою самый высокий средневес лиги Александр «Север» Северин будет противостоять самому низкому – Тимуру «Доктору» Акаимову (192 см против 170 см). В случае победы Северин, идущий на серии из 3 побед подряд, станет обязательным претендентом на перстень в среднем весе.

В третьем по значимости бою новичок организации Давид Хачатрян сразится против опытного кулачника Камала «Камикадзе» Гасанова. В активе Хачатряна 12 поединков в лиге Fight Nights и чемпионский пояс лиги ProFC. В списке поверженных им бойцов Игорь Егоров (единственный боец, который смог одолеть Забита Магомедшарипова) и Магомедрасул «Фродо» Хасбулаев (действующий чемпион ACA в полулегком весе, победитель Гран-при Bellator). Камал «Камикадзе» в является мастером спорта по боксу — в его активе 3 боя на голых кулаках: 1 победа — 1 ничья — 1 поражение.

Где смотреть Top Dog 16

Прямая трансляция турнира начнется 24 сентября в 20:00 по московскому времени. Посмотреть Top Dog 16 можно на площадках: