Кард Top Dog 16 Адос — Погодин — кто дерется, список всех участников турнира 24 сентября

4 сентября в Сочи на территории игорной зоны «Красная поляна» состоится турнир TOP DOG FC 16. В главном бою вечера чемпион организации в полусреднем весе Денис Погодин проведёт первую защиту титула против претендента из Казахстана Адилжана «Адоса» Сандибекова.
Top Dog 16 Кард
ПРЕЛИМЫ:
1. Владимир «Мономах» Бурмак — Наиль «Гвоздь» Ишкиняев
2. Зейнал «Psycho» Гасанов — Давид «Ошаканец» Аветисян
3. Дмитрий Савин — Андрей Етумян
4. Иван «F1» Абрамов — Давид «Пулемет» Оганесян
5. Алексей Селиванов — Артур «Король» Свиридов
МЕЙН-КАРД:
6. Ильмиямин «Хайлайт» Джаватов — Аянчи «Шаман» Байыр-Оол
7. Матвей «Южный» Тикиджиев — Арут «Молодой» Хачатрян
8. Александр Дробышев — Кантемир Калажоков
9. Иса «Палач» Бегаев — Наби «Ганнибал» Гаджиев
10. Игорь «Имеля» Ионов — Олег «Фомич» Фомичёв
11. Николай «Колин Варвар» Горбунов — Андрей «Веном» Борисов
12. Шариф «Басмач» Шарипов — Николай «Ебошер» Терехов
13. Матин «Торнадо» Шаропов — Чингис «Хан» Салбырын
14. Давид «Император» Хачатрян — Камал «Камикадзе» Гасанов
15. Тимур «Доктор» Акаимов — Александр «Север» Северин
16. Адилжан «Адос» Сандибеков — Денис Погодин