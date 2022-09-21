Прогноз на бой Кудряшев — Асбаров на Хардкоре Боксинг: коэффициенты на бой, кто победит 24 сентября

24 сентября пройдет большой стадионный турнир Hardcore Boxing, где в со-главном бою Дмитрий Кудряшов проведет поединок против Сослана Асбарова.

Коэффициента на бой Кудряшов — Асбаров

Казалось бы, за счёт резкости и уровня техники Асбаров должен был становиться фаворитом в этом бою. Но встреча с Фомичевым проиллюстрировала его главную проблему — быстро забивающиеся руки. Уже в конце третьего раунда он не смог добивать противника и часто запирался в глухом блоке, рассчитывая на то, что сможет выиграть по очкам.

Кудряшов же, напротив, не будет думать о сохранении энергии и постарается задавить противника за первые два раунда. Если же он оступится, то без особых проблем сможет выживать во всё тех же блоках (не забываем о серьёзном преимуществе в весе). В чём-чём, а в стойкости Дмитрия сомневаться не приходится.

Как бы опасен ни был Сослан, на опыт и чувство дистанции Кудряшова нельзя не сделать ставку. Дмитрия не пугает агрессия и пропущенные двойки, более того, в ответ на них, вероятнее всего, Кудряшов ответит нокаутом.

Прогноз на бой Кудряшов — Асбаров: досрочная победа