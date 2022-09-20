Прогноз на бой Емельяненко — Дацик на Хардкоре Боксинг: коэффициенты на бой, кто победит 24 сентября

24 сентября пройдет большой стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном бою Александр Емельяненко проведет поединок против Вячеслава Дацика.

Коэффициенты на бой Емельяненко — Дацик

Букмекеры находятся в замешательстве, как и фанаты боев. Еще пару месяцев назад Емельяненко еле стоял на ногах и выглядел объективно плохо. Сегодня же — он уже бодрячком раскидывается ручками на тренировке, и как в старые добрые трешточит. Но, кажется, люди стали забывать, что такое центральная нервная система, которая у Александра была ушатана еще в 2020 году, когда почти каждый удар Исмаилова в стойке — зашел. Напомним, что первый же удар Маги залетел и потряс Емельяненко. Потом это повторил блогер Артем Тарасов, который несколько раз попал оверхендом, следом этот же пробел показал Марсио Сантос, а закрепил — 51-летний Монсон, у которого просто на старости лет не хватило сил повалить.

А теперь вспомнил, какой у Дацика самый коронный удар? Верно — правый оверхенд. Как говорится, хотелось бы верить, но…Именно этот удар Дацика на первых же секундах свалил огромного Каримова. ЦНС — это то, что не вернуть стероидами и парой месяцев ударов по лапам.

Прогноз на бой Дацик — Емельяненко: досрочная победа Дацика.