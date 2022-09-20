Во сколько бой Емельяненко — Дацик на Хардкор Боксинг: время начала боя вечером 24 сентября

24 сентября пройдет большой стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном бою Александр Емельяненко проведет поединок против Вячеслава Дацика.

Сейчас нынешний Дацик находится в отличной форме. В последнем бою Вячеслав нокаутировал легендарного Антонио Бигфута Сильва, а до этого наглухо вырубил экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари. После избил Антонио Бигфута Сильву, однако в последнем бою проиграл Исламу Каримову.

В 2017-го 38-летний тяжеловес возобновил спортивную карьеру и одержал пять побед подряд, в том числе над Габриэлем Гонзагой и Виктором Пештой. Емельяненко провел 38 боев и одержал 29 побед. На сегодняшний день Емельяненко-младший больше крутится в поп-ММА индустрии, поскольку его «романтические похождения» не позволяют ему выступать на высоком профессиональном уровне.

Во сколько бой Емельяненко — Дацик