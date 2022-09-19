Кард Hardcore Boxing Емельяненко — Дацик 24 сентября — кто дерется, список участников турнира в Москве

24 сентября пройдет большой стадионный турнир Hardcore Boxing, где в главном бою Александр Емельяненко проведет поединок против Вячеслава Дацика.
Кард Хардкор Емельяненко — Дацик
- Александр Емельяненко – Вячеслав Дацик
- Сослан Асбаров – Дмитрий Кудряшев
- Эмиль Новрузов – Мартин Джуарян
- Сауло Кавалари – Александр Недашковский
- Асрор Акпарходжаев – Виталий Бодров
- Никта Захаревич – Егор «Гатти» Горшков
- Гор «Рокки» Туманян – Андрей «Цыган» Чеботарев
- Руслан Файфер – Никита «Йети» Захаревич
- Даниил «Борода» Шаталов – Виталий Ананин
Где смотреть Емельяненко – Дацик
- В прямом эфире бой покажет телеканал НТВ
- Ориентировочно поединок начнется в субботу, 24 сентября, в 23:00 по московскому времени.