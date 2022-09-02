Где смотреть AMC Fight Nights 114 Романкевич — Зулузиньо: во сколько прямая трансляция 3 сентября по Мск

Вечером 3 сентября состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам AMC FN 114, который будет проведен на стадионе «Динамо», Минск (Беларусь) . В главном бою пройдет схватка между Петром Романкевичем и Зулузиньо.

Пётр Романкевич — белорусский боец смешанного стиля. С 2020 года является профессиональным бойцом, а за это время на его счету 4 победы и 1 поражение. Крайний бой спортсмена состоялся 27 июня этого года в схватке с Павлом Шульским. В этом бою Пётр Романкевич потерпел поражение раздельным решением судей.

Вагнер да Консейсау Мартинс — бразильский боец смешанных единоборств. Свою карьеру профессионального бойца начал в 2004 году, а на сегодняшний день в его активе 12 побед и 10 проигрышей, а один из боев не был засчитан. Предыдущая схватка бойца состоялась 23 февраля прошлого года, его противником был Юсуп Шуаев. В этом бою Зулузиньо потерпел поражение единогласным решением судей.

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