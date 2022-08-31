Где смотреть бой Уиттакер — Веттори на UFC Fight Night 209: во сколько прямая трансляция 3 сентября по Мск

Вечером 3 сентября 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 209, который будет проведен на арене «Accor Arena» в Париже, Франция. В одном из боев пройдет схватка в среднем весе между Робертом Уиттакером и Марвином Веттори.

Роберт Уиттакер — австралийский боец смешанных единоборств (средний вес). На протяжении 13 лет является профессиональным бойцом ММА, за это время на его счету 23 победы и 6 поражений. Ранее Уиттакер являлся чемпионом UFC в среднем весе, а сейчас занимает 1 строчку рейтинга. Его крайний бой был проведен 12 февраля этого года против Исраэля Адесаньи. В этой схватке Уиттакер потерпел поражение единогласным решением судей.

Марвин Веттори — итальянский боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе. Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2012 году, а на сегодняшний день в его активе 18 побед, 4 проигрыша и 1 ничья. Сейчас Веттори занимает 2 строчку официального рейтинга UFC в средней весовой категории. Крайняя схватка бойца состоялась 23 октября прошлого года, его противником был Пауло Коста. В этом бою Марвин Веттори одержал победу единогласным решением судей.

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