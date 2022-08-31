Кард UFC Fight Night 209 Paris Ган — Туйваса, кто дерется 3 сентября, весь список бойцов

Теги UFC Роберт Уиттакер Тай Туиваса UFC Fight Night Марвин Веттори Сирил Ган Бокс/MMA/UFC

Вечером 3 сентября 2022 года на арене «Accor Arena» в Париже, Франция состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 209. В главном событии пройдет бой в тяжелом весе Сирил Ган – Тай Туиваса.

Кард UFC Fight Night 209:

  • Сирил Ган vs Тай Туиваса
  • Роберт Уиттакер vs Марвин Веттори
  • Алессио Ди Кирико vs Роман Капылов
  • Насрат Хакпараст vs Джон Макдесси
  • Уилльям Гомис vs Ярно Эрренс
  • Чарльз Жорден vs Натаниэл Вуд
  • Дастин Штольцфус vs Абусупьян Магомедов
  • Фарес Зиам vs Мик Фигляк
  • Нассурдин Имавов vs Хоакин Бакли
  • Бенуа Сен-Дени vs Габриэль Миранда
  • Халид Таха vs Кристиан Куинонез
  • Эйлин Перез vs Стефани Эггер

Где смотреть UFC Fight Night 209, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 20:00 по мск
  • основной кард в 22:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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