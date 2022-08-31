Кард UFC Fight Night 209 Paris Ган — Туйваса, кто дерется 3 сентября, весь список бойцов

Вечером 3 сентября 2022 года на арене «Accor Arena» в Париже, Франция состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 209. В главном событии пройдет бой в тяжелом весе Сирил Ган – Тай Туиваса.
Кард UFC Fight Night 209:
- Сирил Ган vs Тай Туиваса
- Роберт Уиттакер vs Марвин Веттори
- Алессио Ди Кирико vs Роман Капылов
- Насрат Хакпараст vs Джон Макдесси
- Уилльям Гомис vs Ярно Эрренс
- Чарльз Жорден vs Натаниэл Вуд
- Дастин Штольцфус vs Абусупьян Магомедов
- Фарес Зиам vs Мик Фигляк
- Нассурдин Имавов vs Хоакин Бакли
- Бенуа Сен-Дени vs Габриэль Миранда
- Халид Таха vs Кристиан Куинонез
- Эйлин Перез vs Стефани Эггер
Где смотреть UFC Fight Night 209, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 20:00 по мск
- основной кард в 22:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)