Кард UFC Fight Night 209 Paris Ган — Туйваса, кто дерется 3 сентября, весь список бойцов

Вечером 3 сентября 2022 года на арене «Accor Arena» в Париже, Франция состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 209. В главном событии пройдет бой в тяжелом весе Сирил Ган – Тай Туиваса.

Кард UFC Fight Night 209:

Сирил Ган vs Тай Туиваса

Роберт Уиттакер vs Марвин Веттори

Алессио Ди Кирико vs Роман Капылов

Насрат Хакпараст vs Джон Макдесси

Уилльям Гомис vs Ярно Эрренс

Чарльз Жорден vs Натаниэл Вуд

Дастин Штольцфус vs Абусупьян Магомедов

Фарес Зиам vs Мик Фигляк

Нассурдин Имавов vs Хоакин Бакли

Бенуа Сен-Дени vs Габриэль Миранда

Халид Таха vs Кристиан Куинонез

Эйлин Перез vs Стефани Эггер

Где смотреть UFC Fight Night 209, во сколько начало прямой трансляции