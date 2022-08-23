Кард RCC 12 Шлеменко — Илич, Штырков — Насрудинов, кто дерется 26 августа, весь список бойцов

Вечером 26 августа на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге, Россия состоится турнир российской лиги RCC 12. В главном событии пройдет схватка в среднем весе Александр Шлеменко – Александр Илич.

Кард RCC 12:

Александр Шлеменко vs Александр Илич

Насрудин Насрудинов vs Иван Штырков

Антонио Арроя vs Михаил Рагозин

Ясубей Эномото vs Борис Медведев

Мамука Усубян vs Иван Кондратьев

Александр Скворцов vs Масуд Минаи

Валерий Бизяев vs Гаджи Меджидов

Александр Васильев vs Артур Свиридов

Николай Присмаков vs Амдин Акдодов

Али Салдоев vs Алманбет Абдывасы Уулу

Рауль Тутараули vs Али Абдулхаликов

Салимхан Ибрагимов vs Сергей Косых

Евгений Игнатьев vs Андерсон Дос Сантос

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