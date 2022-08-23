Кард RCC 12 Шлеменко — Илич, Штырков — Насрудинов, кто дерется 26 августа, весь список бойцов

Теги Александр Шлеменко Ясуби Эномото Иван Штырков RCC Бокс/MMA/UFC

Вечером 26 августа на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге, Россия состоится турнир российской лиги RCC 12. В главном событии пройдет схватка в среднем весе Александр Шлеменко – Александр Илич.

Кард RCC 12:

  • Александр Шлеменко vs Александр Илич
  • Насрудин Насрудинов vs Иван Штырков
  • Антонио Арроя vs Михаил Рагозин
  • Ясубей Эномото vs Борис Медведев
  • Мамука Усубян vs Иван Кондратьев
  • Александр Скворцов vs Масуд Минаи
  • Валерий Бизяев vs Гаджи Меджидов
  • Александр Васильев vs Артур Свиридов
  • Николай Присмаков vs Амдин Акдодов
  • Али Салдоев vs Алманбет Абдывасы Уулу
  • Рауль Тутараули vs Али Абдулхаликов
  • Салимхан Ибрагимов vs Сергей Косых
  • Евгений Игнатьев vs Андерсон Дос Сантос

Где смотреть RCC 12, во сколько начало прямой трансляции

  • прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
  • платформы WINK
  • Yandex Sport
  • Kinopoisk
  • начало турнира в 16:30 по мск

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