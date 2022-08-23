Кард RCC 12 Шлеменко — Илич, Штырков — Насрудинов, кто дерется 26 августа, весь список бойцов

Вечером 26 августа на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге, Россия состоится турнир российской лиги RCC 12. В главном событии пройдет схватка в среднем весе Александр Шлеменко – Александр Илич.
Кард RCC 12:
- Александр Шлеменко vs Александр Илич
- Насрудин Насрудинов vs Иван Штырков
- Антонио Арроя vs Михаил Рагозин
- Ясубей Эномото vs Борис Медведев
- Мамука Усубян vs Иван Кондратьев
- Александр Скворцов vs Масуд Минаи
- Валерий Бизяев vs Гаджи Меджидов
- Александр Васильев vs Артур Свиридов
- Николай Присмаков vs Амдин Акдодов
- Али Салдоев vs Алманбет Абдывасы Уулу
- Рауль Тутараули vs Али Абдулхаликов
- Салимхан Ибрагимов vs Сергей Косых
- Евгений Игнатьев vs Андерсон Дос Сантос
Где смотреть RCC 12, во сколько начало прямой трансляции
- прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
- платформы WINK
- Yandex Sport
- Kinopoisk
- начало турнира в 16:30 по мск