Виталий Кличко – Усику: «Саша, мы в тебя верим, болеем и держим кулаки»

Бывший чемпион мира обратился к Александру Усику в преддверии реванша против Энтони Джошуа.

«20 августа состоится еще один бой за Украину. Пускай это боксерский поединок, но нам важны победы во всем. Александр Усик выйдет в ринг под гимн Украины и с украинским флагом. Миллионы людей по всему миру будут следить за реваншем Усика и Джошуа. Победу Украины увидит весь мир.

Саша, мы в тебя верим, болеем и держим кулаки. Победа будет за нами!» – сказал Кличко.

Бой пройдет вечером 20 августа, начало – примерно в 23:00 по московскому времени.

Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Онлайн-трансляция боя