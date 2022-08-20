Реванш Усика и Джошуа: бой начнется примерно в 23:00 по московскому времени

20 августа в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, где в главном событии в реванше встретятся Александр Усик и Энтони Джошуа, а на кону будут стоять 3 чемпионских титула в тяжелом весе: WBA, WBO и IBF.
Также в предварительных боях сойдутся:
• Каллум Смит – Матье Бодерлик;
• Филип Хргович – Чжан Чжилэй;
• Баду Джек – Ричард Ривера;
• Эндрю Табити – Джеймс Уилсон.
Ивент начнется примерно в 18:00 по московскому времени, главный бой – не раньше 23:00. Трансляция запланирована на официальном ютуб-канале Александра Усика Usyk17.
Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Онлайн-трансляция боя