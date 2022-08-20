Реванш Усика и Джошуа: бой начнется примерно в 23:00 по московскому времени

20 августа в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, где в главном событии в реванше встретятся Александр Усик и Энтони Джошуа, а на кону будут стоять 3 чемпионских титула в тяжелом весе: WBA, WBO и IBF.

Также в предварительных боях сойдутся:

• Каллум Смит – Матье Бодерлик;

• Филип Хргович – Чжан Чжилэй;

• Баду Джек – Ричард Ривера;

• Эндрю Табити – Джеймс Уилсон.

Ивент начнется примерно в 18:00 по московскому времени, главный бой – не раньше 23:00. Трансляция запланирована на официальном ютуб-канале Александра Усика Usyk17.

Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Онлайн-трансляция боя