Взвешивание UFC 278: Усман и Эдвардс показали одинаковый вес, Рокхолд и Коста – тоже

В Солт-Лейк-Сити состоялась церемония взвешивания участников UFC 278, где в главном событии встретятся и Леон Эдвардс.

Результаты взвешивания мейн-карда:

• Камару Усман (77,1 кг) – Леон Эдвардс (77,1 кг);

• (84,14 кг) – (84,14 кг);

• (61,68 кг) – (61,68 кг);

• Ву Янань (61,68 кг) – Люси Пудилова (61,46 кг);

• Тайсон Педро (93,21 кг) – Хэрри Хансакер (92,75 кг).

Главные бои начнутся 21 августа в 05:00 по московскому времени.

Титульный бой Усмана и Эдвардса, поединки Альдо, Рокхолда и Романова. Онлайн сумасшедшего UFC 278