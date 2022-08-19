Взвешивание UFC 278: Усман и Эдвардс показали одинаковый вес, Рокхолд и Коста – тоже

В Солт-Лейк-Сити состоялась церемония взвешивания участников UFC 278, где в главном событии встретятся Камару Усман и Леон Эдвардс.
Результаты взвешивания мейн-карда:
• Камару Усман (77,1 кг) – Леон Эдвардс (77,1 кг);
• Пауло Коста (84,14 кг) – Люк Рокхолд (84,14 кг);
• Жозе Альдо (61,68 кг) – Мераб Двалишвили (61,68 кг);
• Ву Янань (61,68 кг) – Люси Пудилова (61,46 кг);
• Тайсон Педро (93,21 кг) – Хэрри Хансакер (92,75 кг).
Главные бои начнутся 21 августа в 05:00 по московскому времени.
Титульный бой Усмана и Эдвардса, поединки Альдо, Рокхолда и Романова. Онлайн сумасшедшего UFC 278