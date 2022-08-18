Кард АСА 143 Гасанов — Фролов, Джонсон — Гончаров: кто дерется 27 августа, весь список бойцов

Вечером 27 августа в Краснодаре, Россия будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 143. В главном бою пройдет схватка в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым и Артемом Фроловым.
Кард АСА 143:
- Магомедрасул Гасанов vs Артем Фролов
- Тони Джонсон vs Евгений Гончаров
- Салимгерей Расулов vs Алихан Вахаев
- Денис Смолдарев vs Мухумат Вахаев
- Амирхан Адаев vs Хакран Диас
- Дауд Шайхаев vs Хердесон Батиста
- Эвертон Даниэль Фрейтас vs. Рамазан Кишев
- Юсуп Умаров vs Байзет Хатхоху
- Мурат Гугов vs Эльхан Мусаев
- Азамат Пшуков vs Майкон Сильван
- Рыскулбек Ибраимов vs Гога Шаматава
Где смотреть АСА 143, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 18:00 по мск