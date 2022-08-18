Кард АСА 143 Гасанов — Фролов, Джонсон — Гончаров: кто дерется 27 августа, весь список бойцов

Теги MMA ACA Тони Джонсон Артем Фролов Бокс/MMA/UFC

Вечером 27 августа в Краснодаре, Россия будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 143. В главном бою пройдет схватка в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым и Артемом Фроловым.

Кард АСА 143:

  • Магомедрасул Гасанов vs Артем Фролов
  • Тони Джонсон vs Евгений Гончаров
  • Салимгерей Расулов vs Алихан Вахаев
  • Денис Смолдарев vs Мухумат Вахаев
  • Амирхан Адаев vs Хакран Диас
  • Дауд Шайхаев vs Хердесон Батиста
  • Эвертон Даниэль Фрейтас vs. Рамазан Кишев
  • Юсуп Умаров vs Байзет Хатхоху
  • Мурат Гугов vs Эльхан Мусаев
  • Азамат Пшуков vs Майкон Сильван
  • Рыскулбек Ибраимов vs Гога Шаматава

Где смотреть АСА 143, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 18:00 по мск

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