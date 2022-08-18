Кард АСА 143 Гасанов — Фролов, Джонсон — Гончаров: кто дерется 27 августа, весь список бойцов

Вечером 27 августа в Краснодаре, Россия будет проведен турнир российской лиги по смешанным единоборствам АСА 143. В главном бою пройдет схватка в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым и Артемом Фроловым.

Кард АСА 143:

Магомедрасул Гасанов vs Артем Фролов

Тони Джонсон vs Евгений Гончаров

Салимгерей Расулов vs Алихан Вахаев

Денис Смолдарев vs Мухумат Вахаев

Амирхан Адаев vs Хакран Диас

Дауд Шайхаев vs Хердесон Батиста

Эвертон Даниэль Фрейтас vs. Рамазан Кишев

Юсуп Умаров vs Байзет Хатхоху

Мурат Гугов vs Эльхан Мусаев

Азамат Пшуков vs Майкон Сильван

Рыскулбек Ибраимов vs Гога Шаматава

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