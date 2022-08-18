Где смотреть EFC 50 — когда, во сколько, время начала основного карда 21 августа

Вечером 21 августа состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам EFC 50, который будет проведен в Нур-Султане, Казахстан. В главном событии пройдет бой в полутяжелом весе Дияр Нургожай – Константин Андрейцев.

Дияр Нургожай — казахстанский боец без правил (полутяжелый вес). Свою карьеру профессионального бойца начал в 2017 году, за это время на его счету 7 побед и ни единого поражения. Крайний бой спортсмена состоялся 17 октября прошлого года против Магомеда Магомедова. В этой схватке Нургожай одержал победу единогласным решением судей.

Константин Андрейцев — российский боец без правил, выступающий в полутяжелом весе. С 2013 года является профессиональным бойцом, на сегодняшний день в его активе 17 побед и 14 проигрышей. Свой крайний бой Андрейцев провел 16 июля этого года, его противником был Захар Рябов. В этом бою Константин Андрейцев одержал победу единогласным решением судей.

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