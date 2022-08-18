Кард EFC 50 Нургожай — Андрейцев, все участники турнира 21 августа

Вечером 21 августа состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам EFC 50, который будет проведен в Нур-Султане, Казахстан. В главном бою пройдет схватка в полутяжелом весе между Дияром Нургожаем и Константином Андрейцевым.

Кард EFC 50:

Дияр Нургожай vs Константин Андрейцев

Имам Шапи Мухтаров vs Азамат Джигкаев

Умиджон Мусаев vs Сабит Жусупов

Валерий Грицутин vs Али Кабдулла

Максим Коновалов vs Узаир Абдураков

Абдурахман Гатиновасов vs Юсуп-Хаджи Зубариев

Даньяр Койшыбек vs Абдулмалик Мугидинов

Касум Касумов vs Субанбеков Сыймык

Саламу Закаров vs Шарапудин Магомедов

Хаял Искандеров vs Имамшафи Алиев

Багаутдин Абасов vs Анвар Чергесов

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