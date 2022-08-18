Кард EFC 50 Нургожай — Андрейцев, все участники турнира 21 августа

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Вечером 21 августа состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам EFC 50, который будет проведен в Нур-Султане, Казахстан. В главном бою пройдет схватка в полутяжелом весе между Дияром Нургожаем и Константином Андрейцевым.

Кард EFC 50:

  • Дияр Нургожай vs Константин Андрейцев
  • Имам Шапи Мухтаров vs Азамат Джигкаев
  • Умиджон Мусаев vs Сабит Жусупов
  • Валерий Грицутин vs Али Кабдулла
  • Максим Коновалов vs Узаир Абдураков
  • Абдурахман Гатиновасов vs Юсуп-Хаджи Зубариев
  • Даньяр Койшыбек vs Абдулмалик Мугидинов
  • Касум Касумов vs Субанбеков Сыймык
  • Саламу Закаров vs Шарапудин Магомедов
  • Хаял Искандеров vs Имамшафи Алиев
  • Багаутдин Абасов vs Анвар Чергесов

Где смотреть EFC 50, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 20:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч! Боец

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