Кард EFC 50 Нургожай — Андрейцев, все участники турнира 21 августа

Вечером 21 августа состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам EFC 50, который будет проведен в Нур-Султане, Казахстан. В главном бою пройдет схватка в полутяжелом весе между Дияром Нургожаем и Константином Андрейцевым.
Кард EFC 50:
- Дияр Нургожай vs Константин Андрейцев
- Имам Шапи Мухтаров vs Азамат Джигкаев
- Умиджон Мусаев vs Сабит Жусупов
- Валерий Грицутин vs Али Кабдулла
- Максим Коновалов vs Узаир Абдураков
- Абдурахман Гатиновасов vs Юсуп-Хаджи Зубариев
- Даньяр Койшыбек vs Абдулмалик Мугидинов
- Касум Касумов vs Субанбеков Сыймык
- Саламу Закаров vs Шарапудин Магомедов
- Хаял Искандеров vs Имамшафи Алиев
- Багаутдин Абасов vs Анвар Чергесов
Где смотреть EFC 50, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 20:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч! Боец