Где смотреть бой Альдо — Двалишвили на UFC 278: во сколько прямая трансляция 21 августа

Ночью 21 августа состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 278, который будет проведён на арене «Vivint Arena» в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. В одном из боев пройдет схватка в легчайшем весе между Жозе Альдо и Мерабом Двалишвили.

Жозе Альдо — бразильский боец без правил (легчайший вес). В течение 18 лет является профессиональным бойцом, за это время на его счету 31 победа и 7 проигрышей. На сегодняшний день Альдо занимает 3 строчку рейтинга UFC в легчайшем весе. Его крайний бой состоялся 4 декабря прошлого года против Роба Фонта. В этой схватке Жозе Альдо одержал победу единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили — грузинский боец без правил (легчайший вес). Свою карьеру профессионального бойца начал в 2014 году, а на данный момент в его активе 14 побед и 4 поражения. Сейчас Двалишвили находится на 6 строчке рейтинга UFC в легчайшей весовой категории. Крайний бой спортсмена был проведен 25 сентября прошлого года в схватке с Марлоном Мораисом. В этом бою Двалишвили одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть бой Альдо – Двалишвили, во сколько начало прямой трансляции