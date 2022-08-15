Стерлинг – о поражении Круза: «Время действительно не победить»

Чемпион UFC в легчайшем весе поделился мнением о поединке между Марлоном Верой и Домиником Крузом, который завершился победой эквадорца нокаутом.

«Время действительно не победить. Я говорил перед боем, что этот поединок может стать сменой караула. Чито еще может держать удар, а Крус уже нет.

Таков круговорот жизни в этой игре. Вера поймал Круза в правильный момент в их карьерах. Отличная победа!» – написал Стерлинг в соцсетях.

Видео нокаута в бою Марлон Вера – Доминик Круз

Судейские записки боя Вера – Круз: Доминик выигрывал на момент остановки поединка