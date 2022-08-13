Шара Буллет нокаутировал Мартынова в третьем раунде на RCC Intro 22

Теги полусредний вес (MMA) RCC Бокс/MMA/UFC

В Екатеринбурге завершился турнир RCC Intro 22, в главном событии которого прошел бой в полусреднем весе между Шарабутдином Магомедовым и Сергеем Мартыновым.

Победу нокаутом в третьем раунде одержал Магомедов, имевший преимущество на протяжении предыдущих двух пятиминуток.

Шара Буллет все еще не знает поражений в профессиональной карьере, записав на свой счет 12-ю победу. Для Мартынова это четвертое поражение в карьере.

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