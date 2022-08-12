Где смотреть RCC Intro 22 Магомедов — Мартынов: во сколько начало прямой трансляции 13 августа

Теги MMA RCC Бокс/MMA/UFC

13 августа 2022 года на арене Академии единоборств РМК, Екатеринбург (Россия) будет проведен турнир российской лиги RCC Intro 22. В главном бою состоится схватка в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым и Сергеем Мартыновым.

Шарабутдин Магомедов — российский боец без правил (средний вес). С 2017 года является профессиональным бойцом ММА, а сейчас на его счету 10 побед и ни единого поражения. Крайний бой спортсмена состоялся 26 февраля этого года против Родриго Карлоса. В этой схватке Магомедов одержал победу.

Сергей Мартынов — российский боец без правил, выступающий в среднем весе. Профессиональную карьеру бойца начал в 2013 году, на сегодняшний день в его активе 16 побед и 4 проигрыша. Его предыдущий бой состоялся 12 марта 2022 года, его противником был Кристиано Фролич. В этой схватке Мартынов одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть RCC Intro 22, во сколько начало прямой трансляции

  • прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
  • платформы WINK
  • Yandex Sport
  • Kinopoisk
  • начало турнира в 15:00 по мск

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