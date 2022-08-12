Кард RCC Intro 22 Магомедов — Мартынов, кто дерется 13 августа, весь список бойцов

13 августа 2022 года на арене Академии единоборств РМК, Екатеринбург будет проведен турнир российской лиги RCC Intro 22, где в главном событии пройдет бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым и Сергеем Мартыновым.

Кард RCC Intro 22:

Шарабутдин Магомедов vs Сергей Мартынов

Александр Грозин vs Эриван Перейра Сильва

Николай Коваленко vs Дмитрий Тебекин

Никита Бархатов vs Роман Подругин

Николай Загребельный vs Павел Масальский

Мансур Дадаев vs Евгений Рязанов

Дмитрий Никульников vs Павел Соседков

Денис Сулимов vs Алексей Ильенко

Рустам Амирметов vs Виталий Якубеня

Ахмед Саралиев vs Алексей Гемонов

Алексей Кочанов vs Лев Сыропятов

Ислам Жилоков vs Александр Новиков

Вальмир Галиев vs Иван Паршиков

Где смотреть RCC Intro 22, во сколько начало прямой трансляции