Кард RCC Intro 22 Магомедов — Мартынов, кто дерется 13 августа, весь список бойцов

Теги MMA RCC Бокс/MMA/UFC

13 августа 2022 года на арене Академии единоборств РМК, Екатеринбург будет проведен турнир российской лиги RCC Intro 22, где в главном событии пройдет бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым и Сергеем Мартыновым.

Кард RCC Intro 22:

  • Шарабутдин Магомедов vs Сергей Мартынов
  • Александр Грозин vs Эриван Перейра Сильва
  • Николай Коваленко vs Дмитрий Тебекин
  • Никита Бархатов vs Роман Подругин
  • Николай Загребельный vs Павел Масальский
  • Мансур Дадаев vs Евгений Рязанов
  • Дмитрий Никульников vs Павел Соседков
  • Денис Сулимов vs Алексей Ильенко
  • Рустам Амирметов vs Виталий Якубеня
  • Ахмед Саралиев vs Алексей Гемонов
  • Алексей Кочанов vs Лев Сыропятов
  • Ислам Жилоков vs Александр Новиков
  • Вальмир Галиев vs Иван Паршиков

Где смотреть RCC Intro 22, во сколько начало прямой трансляции

  • прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
  • платформы WINK
  • Yandex Sport
  • Kinopoisk
  • начало турнира в 15:00 по мск

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