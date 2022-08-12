Кард RCC Intro 22 Магомедов — Мартынов, кто дерется 13 августа, весь список бойцов

13 августа 2022 года на арене Академии единоборств РМК, Екатеринбург будет проведен турнир российской лиги RCC Intro 22, где в главном событии пройдет бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым и Сергеем Мартыновым.
Кард RCC Intro 22:
- Шарабутдин Магомедов vs Сергей Мартынов
- Александр Грозин vs Эриван Перейра Сильва
- Николай Коваленко vs Дмитрий Тебекин
- Никита Бархатов vs Роман Подругин
- Николай Загребельный vs Павел Масальский
- Мансур Дадаев vs Евгений Рязанов
- Дмитрий Никульников vs Павел Соседков
- Денис Сулимов vs Алексей Ильенко
- Рустам Амирметов vs Виталий Якубеня
- Ахмед Саралиев vs Алексей Гемонов
- Алексей Кочанов vs Лев Сыропятов
- Ислам Жилоков vs Александр Новиков
- Вальмир Галиев vs Иван Паршиков
Где смотреть RCC Intro 22, во сколько начало прямой трансляции
- прямая трансляция будет доступна на канале UDAR
- платформы WINK
- Yandex Sport
- Kinopoisk
- начало турнира в 15:00 по мск