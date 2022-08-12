Где смотреть бой Теофимо Лопес — Педро Кампа: когда, во сколько прямая трансляция 14 августа утром по Мск

Утром 14 августа состоится 10-раундовый бой Теофимо Лопес – Педро Кампа (первый полусредний вес), который будет проведен на арене «Resorts World Las Vegas» Лас-Вегас, штат Невада, США.

Теофимо Лопес — американский боксер (первый полусредний вес). На протяжении 5 лет является профессиональным боксером, на данный момент в его активе 16 побед и всего 1 поражение. Его крайний бой состоялся 27 ноября прошлого года против Джорджа Камбососа. В этой схватке Лопес потерпел поражение раздельным решением судей.

Педро Кампа — мексиканский боксер (первый полусредний вес). В течение 11 лет выходит на ринг в качестве профессионального боксера, за это время на его счету 34 победы, 1 проигрыш и 1 ничья. Предыдущий бой спортсмена состоялся 19 марта этого года против Карлоса Санчеса Валадеса. В этом бою Капма одержал победу.

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