Где смотреть АСА 142 Гаджидаудов — Амагов: во сколько прямая трансляция 13 августа

Вечером 13 августа состоится турнир российской лиги АСА 142, который будет проведен на арене «Татнефть Арена» в Казани, Россия. В главном событии пройдет бой в полусреднем весе между Устармагомедом Гаджидаудовым и Азаматом Амаговым.

Устармагомед Гаджидаудов — российский боец без правил, выступающий в полусреднем весе. С 2010 года является профессиональным бойцом ММА, а сейчас на его счету 14 побед и 6 поражений. Его крайний бой состоялся 26 марта этого года в схватке с Абубакаром Вагаевым. Гаджидаудов потерпел поражение раздельным решением судей.

Азамат Амагов — российский боец без правил (полусредний вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2008 году, а на сегодняшний день в его активе 13 побед и 2 проигрыша. Предыдущий бой Амагова был проведен 4 октября прошлого года, его противником был Ирвинг Мачадо. В этой схватке Азамат одержал победу раздельным решением судей.

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