Кард АСА 142 Гаджидаудов — Амагов, Керимов — Дэк: кто дерется 13 августа, весь список бойцов

Вечером 13 августа на арене «Татнефть Арена» в Казани, Россия состоится турнир российской лиги АСА 142. В главном бою пройдет схватка в полусреднем весе между Устармагомедом Гаджидаудовым и Азаматом Амаговым.
Кард АСА 142:
- Устармагомед Гаджидаудов vs Азамат Амагов
- Рустам Керимов vs Томаш Дэк
- Леван Макашвили vs Турал Рагимов
- Ленар Сулейманов vs Андрей Калечиц
- Айнди Умаханов vs Аурел Пиртеа
- Мансур Хатуев vs Руслан Абильтаров
- Осимхон Рахмонов vs Мырзамедин Пазылов
- Абубакар Местоев vs Денис Силва
- Михаил Долгов vs Ирвинг Мачадо
- Ренато Гомес vs Бай-Али Шаипов
Где смотреть АСА 142, во сколько начало прямой трансляции
- трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
- на официальном сайте промоушена
- начало турнира в 19:30 по мск
- основной кард начнется в 21:30