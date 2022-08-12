Кард АСА 142 Гаджидаудов — Амагов, Керимов — Дэк: кто дерется 13 августа, весь список бойцов

Вечером 13 августа на арене «Татнефть Арена» в Казани, Россия состоится турнир российской лиги АСА 142. В главном бою пройдет схватка в полусреднем весе между Устармагомедом Гаджидаудовым и Азаматом Амаговым.

Кард АСА 142:

Устармагомед Гаджидаудов vs Азамат Амагов

Рустам Керимов vs Томаш Дэк

Леван Макашвили vs Турал Рагимов

Ленар Сулейманов vs Андрей Калечиц

Айнди Умаханов vs Аурел Пиртеа

Мансур Хатуев vs Руслан Абильтаров

Осимхон Рахмонов vs Мырзамедин Пазылов

Абубакар Местоев vs Денис Силва

Михаил Долгов vs Ирвинг Мачадо

Ренато Гомес vs Бай-Али Шаипов

Где смотреть АСА 142, во сколько начало прямой трансляции