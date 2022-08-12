Кард АСА 142 Гаджидаудов — Амагов, Керимов — Дэк: кто дерется 13 августа, весь список бойцов

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Вечером 13 августа на арене «Татнефть Арена» в Казани, Россия состоится турнир российской лиги АСА 142. В главном бою пройдет схватка в полусреднем весе между Устармагомедом Гаджидаудовым и Азаматом Амаговым.

Кард АСА 142:

  • Устармагомед Гаджидаудов vs Азамат Амагов
  • Рустам Керимов vs Томаш Дэк
  • Леван Макашвили vs Турал Рагимов
  • Ленар Сулейманов vs Андрей Калечиц
  • Айнди Умаханов vs Аурел Пиртеа
  • Мансур Хатуев vs Руслан Абильтаров
  • Осимхон Рахмонов vs Мырзамедин Пазылов
  • Абубакар Местоев vs Денис Силва
  • Михаил Долгов vs Ирвинг Мачадо
  • Ренато Гомес vs Бай-Али Шаипов

Где смотреть АСА 142, во сколько начало прямой трансляции

  • трансляция будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч»
  • на официальном сайте промоушена
  • начало турнира в 19:30 по мск
  • основной кард начнется в 21:30

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