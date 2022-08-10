Кард EFC 49 Магомедов — Бусурманкул, все участники турнира 10 августа

Днем 10 августа состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам EFC 49, который будет проведен в Бишкеке, Кыргызстан. В главном бою состоится схватка в полулегком весе между Расулом Магомедовым и Бусурманкулом Абдибаитом Уулу.
Кард EFC 49:
- Расул Магомедов vs Бусурманкул Абдибаит Уулу
- Игрит Овээнчи vs Магомедрасул Гаджиев
- Айдарбек Абдибаит vs Виталий Косицин
- Шахбан Алхасов vs Михаил Дорошенко
- Георгий Шахрурамазанов vs Жаныш Ураим Уулу
- Ахкубег Омаров vs Мансур Джамбураев
- Константин Веселкин vs Хабиб Набиев
- Эльмурод Мадаминов vs Амру Магомедов
- Сослан Гасиев vs Владимир Дайнеко
- Мурад Хасаев vs Адис Таалайбек Уулу
- Айболат Муратали vs Арслан Билалов
- Мухамедали Алиев vs Сергей Ширкунов
- Юсиф Гашимов vs Джамал Алиев
- Магомед Курбанов vs Али Магомедов
- Исламбек Бактыбек Уулу vs Арслан Билалов
Где смотреть EFC 49, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 15:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч! Боец