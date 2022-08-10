Кард EFC 49 Магомедов — Бусурманкул, все участники турнира 10 августа

Теги MMA EFC Бокс/MMA/UFC

Днем 10 августа состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам EFC 49, который будет проведен в Бишкеке, Кыргызстан. В главном бою состоится схватка в полулегком весе между Расулом Магомедовым и Бусурманкулом Абдибаитом Уулу.

Кард EFC 49:

  • Расул Магомедов vs Бусурманкул Абдибаит Уулу
  • Игрит Овээнчи vs Магомедрасул Гаджиев
  • Айдарбек Абдибаит vs Виталий Косицин
  • Шахбан Алхасов vs Михаил Дорошенко
  • Георгий Шахрурамазанов vs Жаныш Ураим Уулу
  • Ахкубег Омаров vs Мансур Джамбураев
  • Константин Веселкин vs Хабиб Набиев
  • Эльмурод Мадаминов vs Амру Магомедов
  • Сослан Гасиев vs Владимир Дайнеко
  • Мурад Хасаев vs Адис Таалайбек Уулу
  • Айболат Муратали vs Арслан Билалов
  • Мухамедали Алиев vs Сергей Ширкунов
  • Юсиф Гашимов vs Джамал Алиев
  • Магомед Курбанов vs Али Магомедов
  • Исламбек Бактыбек Уулу vs Арслан Билалов

Где смотреть EFC 49, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 15:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч! Боец

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