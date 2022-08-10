Кард EFC 49 Магомедов — Бусурманкул, все участники турнира 10 августа

Днем 10 августа состоится турнир российской лиги по смешанным единоборствам EFC 49, который будет проведен в Бишкеке, Кыргызстан. В главном бою состоится схватка в полулегком весе между Расулом Магомедовым и Бусурманкулом Абдибаитом Уулу.

Кард EFC 49:

Расул Магомедов vs Бусурманкул Абдибаит Уулу

Игрит Овээнчи vs Магомедрасул Гаджиев

Айдарбек Абдибаит vs Виталий Косицин

Шахбан Алхасов vs Михаил Дорошенко

Георгий Шахрурамазанов vs Жаныш Ураим Уулу

Ахкубег Омаров vs Мансур Джамбураев

Константин Веселкин vs Хабиб Набиев

Эльмурод Мадаминов vs Амру Магомедов

Сослан Гасиев vs Владимир Дайнеко

Мурад Хасаев vs Адис Таалайбек Уулу

Айболат Муратали vs Арслан Билалов

Мухамедали Алиев vs Сергей Ширкунов

Юсиф Гашимов vs Джамал Алиев

Магомед Курбанов vs Али Магомедов

Исламбек Бактыбек Уулу vs Арслан Билалов

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