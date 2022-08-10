Где смотреть EFC 49 – когда, во сколько, время начала основного карда 10 августа

Днем 10 августа пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам EFC 49, который будет проведен в Бишкеке (Кыргызстан). В главном событии состоится бой в полулегком весе между Расулом Магомедовым и Бусурманкулом Абдибаитом Уулу.

Расул Магомедов — российский боец без правил (полулегкий вес). Свою профессиональную карьеру ММА бойца начал 6 лет назад, за это время в его активе 11 побед и 3 проигрыша. Его крайний бой состоялся 18 февраля этого года против Абдурахмана Гитиновасова. В этой схватке Магомедов выиграл раздельным решением судей.

Бусурманкул Абдибаит Уулу — киргизский боец без правил, выступающий в полулегком весе. С 2013 года выходит в октагон в качестве профессионального бойца, на сегодняшний день в его активе 14 побед, 3 поражения и 1 ничья. Его предыдущий бой был проведен 3 августа прошлого года в схватке с Русланом Яманбаевым. В этом бою Абдибаит одержал победу техническим нокаутом.

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