Рики Симон: «Бой с О’Мэлли – самый крупный и легкий поединок для меня»

Боец легчайшего дивизиона UFC Рикки Симон прокомментировал потенциальное противостояние против ’Мэлли.

«На мой взгляд, это самый крупный бой, наименее опасный и самый легкий поединок в моем дивизионе. О’Мэлли – самый легкий из всех парней, с которыми я мог бы драться в топ-10. Знаю, что у него много поклонников, и фанатам это тоже будет интересно. Он хорош в том, что делает.

Джек Шор смог защититься от некоторых моих тейкдаунов. Но видите, какие худые ноги у О’Мэлли? Эти чертовы маленькие и тощие ножки? Я бы обхватил руками его ноги и так бы сильно бил по голове», – сказал Симон.

22 октября Шон О’Мэлли проведет бой против Петра Яна.

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