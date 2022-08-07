Хилл – о победе над Сантосом: «Тиаго неплохо удавалось комбинировать ударку и борьбу»

Американский полутяжеловес UFC Джамал Хилл прокомментировал победу над Тиаго Сантосом, которого американец нокаутировал в четвертом раунде главного события UFC Vegas 59.

«Да, я ожидал, что он будет бороться. В стойке со мной работать очень тяжело. Ему удалось неплохо комбинировать борьбу с ударкой.

Никогда не переставать работать – это то, чему я научился у своих тренеров, у своей команды. Мы просто делаем свою работу. И никогда не останавливаемся», – сказал Хилл после боя.

UFC Vegas 59: Хилл нокаутировал Сантоса, Спивак – Сакаи и другие бои

Джамал Хилл нокаутировал Тиаго Сантоса в главном событии UFC Vegas 59