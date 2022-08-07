Джамахал Хилл нокаутировал Тиаго Сантоса в главном событии UFC Vegas 59

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Vegas 59, главным событием которого стал поединок в полутяжелом весе между Джамахалом Хиллом и Тиаго Сантосом.

Победу техническим нокаутом в четвертом раунде одержал американский боец. Для Хилла это третья досрочная победа подряд.

Сантос же потерпел второе поражение подряд. В последних шести боях бразилец победил лишь единожды.

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