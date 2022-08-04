Кард Бойцовского клуба Рен ТВ Дацик — Монсон: где смотреть, во сколько, кто дерется 5 августа

5 августа в Москве состоится бойцовский вечер, организованный телеканалом «Рен ТВ», где в главном бою Вячеслав Дацик подерется против Джеффа Монсона. В со-главном бою Гаджи Автомат Новрузов встретится в октагоне с бразильцем Фернандо Родригесом.
Помимо этого поединки проведут популярные блогеры и бойцы поп-ММА.
Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ 5 августа
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Вячеслав Дацик vs Джефф Монсон
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Гаджи Автомат vs Фернандо Родригес
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Святослав Коваленко vs Саша Стоун
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Николай «Чибис» Чибисов vs Андрей «Ушу-Мастер» Ефимов.
Где смотреть Бойцовский клуб РЕН ТВ 5 августа
- Прямая трансляция турнира Дацик — Монсон будет доступна на телеканале «РЕН-ТВ»
- время начала трансляции значится на 23:00 по Мск