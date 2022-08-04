Кард Бойцовского клуба Рен ТВ Дацик — Монсон: где смотреть, во сколько, кто дерется 5 августа

Теги Джефф Монсон Вячеслав Дацик Гаджи Наврузов Святослав Коваленко Николай Чибисов Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

5 августа в Москве состоится бойцовский вечер, организованный телеканалом «Рен ТВ», где в главном бою Вячеслав Дацик подерется против Джеффа Монсона. В со-главном бою Гаджи Автомат Новрузов встретится в октагоне с бразильцем Фернандо Родригесом.

Помимо этого поединки проведут популярные блогеры и бойцы поп-ММА.

Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ 5 августа

Где смотреть Бойцовский клуб РЕН ТВ 5 августа

  • Прямая трансляция турнира Дацик — Монсон будет доступна на телеканале «РЕН-ТВ»
  • время начала трансляции значится на 23:00 по Мск

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные