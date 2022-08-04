Кард Бойцовского клуба Рен ТВ Дацик — Монсон: где смотреть, во сколько, кто дерется 5 августа

5 августа в Москве состоится бойцовский вечер, организованный телеканалом «Рен ТВ», где в главном бою Вячеслав Дацик подерется против Джеффа Монсона. В со-главном бою Гаджи Автомат Новрузов встретится в октагоне с бразильцем Фернандо Родригесом.

Помимо этого поединки проведут популярные блогеры и бойцы поп-ММА.

Кард Бойцовский клуб РЕН ТВ 5 августа

Где смотреть Бойцовский клуб РЕН ТВ 5 августа