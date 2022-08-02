Андрей Орловский 29 октября подерется с Маркосом Роджерио де Лимой

Теги UFC MMA Андрей Орловский тяжелый вес (MMA) UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский узнал имя следующего соперника.

Им станет бразилец Маркос Роджерио де Лима. Поединок пройдет 29 октября на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

43-летний белорус идет на серии из четырех побед, в последнем поединке он победил раздельным решением судей Джейка Коллье.

37-летний Де Лима в последнем бою проиграл единогласным решением судей Благою Иванову.

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