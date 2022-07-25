Где смотреть бой Льюис — Павлович: во сколько прямая трансляция 31 июля на UFC 277

Ночью 31 июля состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277, который будет проведен на арене «American Airlines Center» в Далласе, штат Техас (США). В одном из событий пройдет бой в тяжелом весе между Дерриком Льюисом и Сергеем Павловичем.

Деррик Льюис — американский боец без правил (тяжелый вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2010 году, а сейчас на его счету 26 побед и 9 поражений. Сейчас он занимает 5 строчку официального рейтинга UFC в тяжелой весовой категории. Крайний бой Льюиса состоялся 12 февраля этого года в схватке с Таем Туивасой. В этом сражении Деррик потерпел поражение нокаутом.

Сергей Павлович — российский боец без правил, выступающий в тяжелом весе. В течение 7 лет выходит в октагон как профессиональный боец. На сегодняшний день в его активе 15 побед и 1 проигрыш. Сергей занимает 11 строчку рейтинга UFC в тяжелом весе. Предыдущий бой был проведен 19 марта 2022 года против Шамиля Абдурахимова. В этой схватке Павлович одержал победу техническим нокаутом.

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