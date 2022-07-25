Где смотреть бой Магомед Анкалаев — Энтони Смит на UFC 277: во сколько прямая трансляция 31 июля по Мск

Ночью 31 июля 2022 года состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277, который будет проведен на арене «American Airlines Center» в Далласе, штат Техас (США). В одном из событий пройдет бой в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Энтони Смитом.

Магомед Анкалаев — российский боец ММА. С 2014 года является профессиональным ММА бойцом. На сегодняшний день в его активе 16 побед и всего 1 поражение. Сейчас он занимает 4 строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. Крайний бой Анкалаева состоялся 12 марта этого года против Тиаго Сантоса. В этой схватке Магомед одержал победу единогласным решением судей.

Энтони Смит — американский боец без правил, выступающий в полутяжелом весе. С 2008 года выходит в октагон как профессиональный боец, за это время на его счету 36 побед и 16 проигрышей. На данный момент он занимает 5 строчку рейтинга UFC в полутяжелой весовой категории. Предыдущая схватка бойца состоялась 18 сентября прошлого года, его противником был Райан Спэнн. Смит одержал победу болевым приемом.

Где смотреть бой Анкалаев – Смит, во сколько начало прямой трансляции