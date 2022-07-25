Где смотреть UFC 277 Пенья — Нуньес 2, Анкалаев — Смит: когда, во сколько прямая трансляция 31 июля

Ночью 31 июля на арене «American Airlines Center» в Далласе, штат Техас (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 277. В главном событии пройдет бой Джулианна Пенья – Аманда Нуньес (легчайший вес). Спортсменки сразятся за титул чемпиона мира по версии UFC Women.

Джулианна Пенья — американская спортсменка, боец без правил (легчайший вес). На протяжении 13 лет она является профессиональным бойцом ММА, а сейчас на ее счету 11 побед и 4 проигрыша. Пенья является действующей чемпионкой UFC в легчайшем весе. Крайний бой состоялся 11 декабря прошлого года против Аманды Нуньес. Джулианна одержала победу в этой схватке болевым приемом.

Аманда Нуньес — бразильская спортсменка, боец без правил (полулегкий вес). Свою профессиональную карьеру бойца она начала в 2008 году, за это время в ее активе 21 победа и 5 поражений. На данный момент Нуньес является чемпионкой мира по версии UFC в полулегком весе. Свой предыдущий бой она провела 11 декабря 2021 года, ее противницей была Джулианна Пенья. Нуньес потерпела поражение в этой схватке.

Где смотреть UFC 277 31 июля