Прогноз на бой Брендон Морено — Кай Кара-Франс на UFC 277: коэффициенты на бой, кто победит 31 июля

31 июля в Техасе пройдет UFC 277, где в главном карде Кай Кара-Франс подерется против Брендона Морено за вакантный титул наилегчайшего веса промоушена.

Коэффициенты Кара-Франс — Морено

Брендон — 1.50

Кай — 2.55

Судя по соцсетям, Брэндон много работает с железом и здорово прибавил в физической мощи. Что касается Кай-Кара Франса, то сейчас он идет на серии из трех побед кряду. Однако его последний бой против Аскара Аскарова был очень близким, и судьи также могли отдать победу в любую сторону. Франс, конечно, прогрессирует с каждым поединком, но его оппозиция была гораздо ниже уровнем, поэтому букмекеры выставили мексиканца серьезным фаворитом. К тому же Морено и Кай уже бились в 2019 году, и тогда Брэндон выиграл единогласным решением судей. Не думаю, что в реванше Кай сможет что-то противопоставить Брэндону. Экс-чемпион опытнее, лучше в ударке и в грепплинге, а также превосходит Франса в антропометрии. Скорее всего, Морено вновь выиграет Кая по очкам, а затем получит титульный бой с Фигередо, так как в наилегчайшем дивизионе очень слабая конкуренция.

Прогноз на бой Морено — Кара-Франс: победа Морено по очкам.